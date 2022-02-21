مسؤول: الإمارات أكبر مركز تجاري للألماس الخام في 2021

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي تتبعه بورصة دبي للألماس، اليوم الاثنين، إن الإمارات صارت في العام 2021 أكبر مركز تجاري للألماس الخام في العالم، متجاوزة بلجيكا.

وأضاف أنه جرى تداول ما تفوق قيمته 22.8 مليار دولار من الألماس الخام عبر الدولة الخليجية في عام 2021، مضيفا أن قطاع الألماس المصقول يواصل النمو.

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منذ العام 2015، نمت تجارة الألماس الخام في الإمارات 76%. وذكر بيان صادر عن مكتب بن سليم أن إجمالي تجارة الألماس في الإمارات نما 83% بين عامي 2020 و2021.

وطورت دبي، التي يوجد فيها أكثر المطارات ازدحاما في العالم، صناعة الألماس وذلك بالاستفادة من قربها من إفريقيا، حيث يتم استخراج الكثير من قطع الألماس، ومن قربها أيضاً من الهند حيث يتم صقل 90% من الألماس في العالم.