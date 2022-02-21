اقتصاد مصر
مصر تعدل الناتج المحلي الإجمالي بالرفع إلى 4.8 تريليون جنيه
ليعكس نتائج مسح للقطاع غير الرسمي استمر 16 شهراً
عدلت وزارة التخطيط في مصر اليوم الاثنين الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام المالي 2017-2018 بالرفع ليعكس نتائج مسح للقطاع غير الرسمي استمر 16 شهراً.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام إلى 4.8 تريليون جنيه مصري، بزيادة 7.5% عن الأرقام المسجلة سابقا.
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وقالت الوزارة إن الرقم الجديد جرى حسابه بعد مسح شمل 3.7 مليون مؤسسة اقتصادية.
وفي مقابلة سابقة مع العربية، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، إنه تم تطوير منظومة الحسابات القومية لتقدير الناتج المحلي، والتي تشير إلى زيادة متوقعة بقيمة 819 مليار جنيه في الناتج المحلي الاسمي.
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