إنتاج الصلب العالمي يهبط 6.1% في يناير
بضغط انخفاض إنتاج الصلب في الصين
هبط الإنتاج العالمي من الصلب 6.1% في يناير/كانون الثاني مع تعثر الطلب في الصين، أكبر المنتجين، وتضرر أوروبا من ارتفاع أسعار الطاقة.
وأظهرت بيانات من الاتحاد العالمي للصلب، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج العالمي انخفض إلى 155 مليون طن في يناير الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط بنسبة 11.2% في الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن.
وتراجع الطلب الصيني بسبب مشاكل في القطاع العقاري وقيود فرضتها الحكومة لخفض انبعاثات الكربون وتقليل التلوث أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية.
وهبط إنتاج الصلب 6.8% في الاتحاد الأوروبي و7.8% في تركيا.
وقالت جمعية مصنعي الصلب الأوروبيين (يوروفير)، هذا الشهر إن نمو الطلب على الصلب في الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يسجل هبوطا حادا هذا العام مع تضرر العمليات الصناعية، خصوصا في قطاع السيارات، من اختناقات سلاسل الإمداد وقفزة حادة في أسعار الطاقة.
لكن منتجين رئيسيين آخرين عززوا الإنتاج، إذ صعد 4.7% في الهند في يناير/كانون الثاني و4.2% في الولايات المتحدة و3.3% في روسيا.
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