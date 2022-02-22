بريطانيا تعلن فرض عقوبات على 5 بنوك و3 أفراد روس

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 5 بنوك روسية وعلى 3 أفراد روس.

وقال زعيم المعارضة البريطانية، إن بلاده ستتخلص من الشركات الوهمية الروسية.

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وأضاف زعيم المعارضة أن روسيا ضربت بعرض الحائط كل بنود اتفاقيات مينسك.

جاء ذلك بعد ما أمرت روسيا أمس بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربا.