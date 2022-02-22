تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين للشهر الثاني على التوالي في فبراير 

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في فبراير، مع اعتزام عدد قليل من المستهلكين شراء مساكن وسيارات وقضاء إجازات على مدار الأشهر الستة المقبلة، وسط مخاوف حيال التوقعات الاقتصادية للأجل القصير.

وذكرت مؤسسة "كونفرانس بورد" اليوم، أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع إلى قراءة عند 110.5 هذا الشهر من 111.1 في يناير.

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وقالت مديرة المؤشرات الاقتصادية في "كونفرانس بورد" بواشنطن، لين فرانكو، إن "التوقعات بشأن آفاق النمو في الأجل القصير ضعفت أكثر، مما يشير إلى اعتدال مرجح في النمو على مدار النصف الأول من العام 2022".

وأضافت: "من ناحية أخرى، هبطت نسبة المستهلكين الذين يخططون لشراء مساكن وسيارات وأجهزة رئيسية وقضاء إجازات على مدار الأشهر الستة المقبلة".