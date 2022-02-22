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روسيا تستورد 5 مليارات دولار من النقد الأجنبي في ديسمبر 2021

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روسيا و أوكرانيا

روسيا تستورد 5 مليارات دولار من النقد الأجنبي في ديسمبر 2021

ترقباً للعقوبات المحتملة على روسيا

دبي - العربية.نت

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قالت وكالة التصنيف الروسية ACRA إن البنوك في البلاد استوردت خمسة مليارات دولار من النقد الأجنبي في ديسمبر وهو ما يمثل زيادة بـ 89% مقارنة مع الشهر ذاته من 2020.

يأتي ذلك، وسط ترقب العقوبات الجديدة المحتملة على روسيا، خاصة فيما يتعلق بإمكانية قطع بعض بنوكها الكبرى عن المعاملات بالدولار وتقليل قدرتها على خدمة الالتزامات المقومة بالدولار.

واستوردت البنوك الروسية أكثر من ملياري دولار في نوفمبر الماضي، علما أن الدولار عادة يمثل النسبة الأكبر من النقد الأجنبي الذي يفضل الروس استخدامه كأداة للتحوط من تقلبات الروبل والعقوبات الاقتصادية التي تلوح بها الدول الغربية بين الحين والآخر.

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