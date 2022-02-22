.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عملة أوكرانيا تهوي لأدنى مستوى في 7 سنوات وسط تصاعد التوترات مع روسيا

  • الخط
كييف
كييف
روسيا و أوكرانيا

عملة أوكرانيا تهوي لأدنى مستوى في 7 سنوات وسط تصاعد التوترات مع روسيا

"هريفنا" الأوكرانية تهبط 1.4% إلى 29.1196 مقابل الدولار

كييف -رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تعرضت الأصول الأوكرانية لضغوط اليوم الثلاثاء بعد تصعيد حاد للتوتر مع روسيا، مما دفع العملة المحلية لتهوي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015 .

وأثار اعتراف روسيا رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا في وقت متأخر أمس الاثنين شبح حرب في الجناح الشرقي لأوروبا واضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وهبطت العملة الأوكرانية (هريفنا) بما يصل إلى حوالي 1.4% إلى 29.1196 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ هبوطها الحاد في 2015 عندما اندفعت البلاد نحو إعادة هيكلة للديون.

أكثر من 100 شاحنة تنقل جنودا روسا لحدود أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أكثر من 100 شاحنة تنقل جنودا روسا لحدود أوكرانيا

وبلغت خسائر الهريفنا حوالي 10% منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول عندما دفع تصاعد الصراع مع موسكو المستثمرين للتخلي عن الأصول الأوكرانية.

وهوت أيضا السندات السيادية لأوكرانيا المقومة بالدولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ذكرى اغتيال مراسلة العربية في العراق.. تفاصيل مقتل أطوار بهجت ذكرى اغتيال مراسلة العربية في العراق.. تفاصيل مقتل أطوار بهجت
اكتشف المزيد