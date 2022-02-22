عملة أوكرانيا تهوي لأدنى مستوى في 7 سنوات وسط تصاعد التوترات مع روسيا
"هريفنا" الأوكرانية تهبط 1.4% إلى 29.1196 مقابل الدولار
تعرضت الأصول الأوكرانية لضغوط اليوم الثلاثاء بعد تصعيد حاد للتوتر مع روسيا، مما دفع العملة المحلية لتهوي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015 .
وأثار اعتراف روسيا رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا في وقت متأخر أمس الاثنين شبح حرب في الجناح الشرقي لأوروبا واضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
وهبطت العملة الأوكرانية (هريفنا) بما يصل إلى حوالي 1.4% إلى 29.1196 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ هبوطها الحاد في 2015 عندما اندفعت البلاد نحو إعادة هيكلة للديون.
وبلغت خسائر الهريفنا حوالي 10% منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول عندما دفع تصاعد الصراع مع موسكو المستثمرين للتخلي عن الأصول الأوكرانية.
وهوت أيضا السندات السيادية لأوكرانيا المقومة بالدولار.
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