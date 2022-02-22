عملة أوكرانيا تهوي لأدنى مستوى في 7 سنوات وسط تصاعد التوترات مع روسيا

تعرضت الأصول الأوكرانية لضغوط اليوم الثلاثاء بعد تصعيد حاد للتوتر مع روسيا، مما دفع العملة المحلية لتهوي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015 .

وأثار اعتراف روسيا رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا في وقت متأخر أمس الاثنين شبح حرب في الجناح الشرقي لأوروبا واضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

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وهبطت العملة الأوكرانية (هريفنا) بما يصل إلى حوالي 1.4% إلى 29.1196 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ هبوطها الحاد في 2015 عندما اندفعت البلاد نحو إعادة هيكلة للديون.

وبلغت خسائر الهريفنا حوالي 10% منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول عندما دفع تصاعد الصراع مع موسكو المستثمرين للتخلي عن الأصول الأوكرانية.

وهوت أيضا السندات السيادية لأوكرانيا المقومة بالدولار.