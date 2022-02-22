.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب يرتفع 3.1% في يناير

  • الخط
أسواق المغرب
أحد أسواق المغرب
اقتصاد المغرب

مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب يرتفع 3.1% في يناير

زيادة أسعار المواد الغذائية 4.3%

الرباط - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت مندوبية التخطيط في المغرب اليوم، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.1% على أساس سنوي في يناير 2022.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.3%، بينما زاد تضخم المواد غير الغذائية 2.3%.

وعلى أساس شهري، لم يطرأ تغير كبير على المؤشر، إذ ارتفع 0.1%.

زاد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع التي تشهد تقلبا، 0.3% على أساس شهري، فيما ارتفع 3.2% على أساس سنوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى موسكو للحصول على حمض زعماء العالم النووي لهذه الأسباب تسعى موسكو للحصول على حمض زعماء العالم النووي
اكتشف المزيد