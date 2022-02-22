مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب يرتفع 3.1% في يناير

قالت مندوبية التخطيط في المغرب اليوم، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.1% على أساس سنوي في يناير 2022.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.3%، بينما زاد تضخم المواد غير الغذائية 2.3%.

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وعلى أساس شهري، لم يطرأ تغير كبير على المؤشر، إذ ارتفع 0.1%.

زاد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع التي تشهد تقلبا، 0.3% على أساس شهري، فيما ارتفع 3.2% على أساس سنوي.