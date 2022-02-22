مسؤولة بارزة بمجلس الاحتياطي تحث على التروي بشأن حجم أول زيادة للفائدة

قالت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي ميشيل بومان، اليوم الاثنين، إنها ستجري تقييما للبيانات الاقتصادية الواردة على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة لتقرير ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأميركي.

وتبرز تعليقات بومان انقسامات بين صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن وتيرة البدء بزيادة أسعار الفائدة.

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وقالت في تعليقات إلى رابطة المصرفيين الأميركيين في بالم ديزرت بولاية كاليفورينا "أنا، مثل كل زملائي أيضا، سنراقب البيانات عن كثب لتقدير الحجم المناسب لزيادة للفائدة في اجتماع مارس، نقلاً عن رويترز.

"أعتزم دعم تحرك فوري وحاسم لخفض التضخم".

وقبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي في 15 و16 مارس/آذار، سيصدر تقرير آخر بشأن التضخم في الولايات المتحدة وأرقام الوظائف الشهرية وسيعكف البنك المركزي على دراستها بينما يراقب صانعو السياسة النقدية أيضا التوتر الجيوسياسي المتصاعد الذي تثيره مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

ويرى المستثمرون حاليا فرصة بنسبة 83% لزيادة قدرها ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع مجلس الاحتياطي الشهر القادم.