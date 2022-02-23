الصراع مع روسيا يكبد أوكرانيا خسائر بـ 280 مليار دولار في 7 سنوات 

قالت صحيفة الإيكونوميست البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشن حرباً اقتصادية بلا هوادة ضد أوكرانيا منذ سنوات.

وأضافت الصحيفة أن الصراع الروسي الأوكراني الممتد منذ سبع سنوات كلف الأخيرة خسائر تقدر بنحو 280 مليار دولار بين عامي 2014 و2020.

وأشارت إلى أن تصاعد التلويح بعمل عسكري ساهم في تراجع كبير في حجم الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، ودفع باتجاه هروب رأس المال وأثر على عملية التجارة مع كييف.

وأوضحت أن الهدوء الملحوظ الذي أبداه الأوكرانيون طوال الأشهر الماضية بدأ يتبدد وتتصاعد محله الآن حالة من القلق حول مصير البلاد.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بالتوغل في منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا بعد أن أعلن مساء الاثنين أنه سيعترف باستقلالهما.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن روسيا بدأت "غزوًا" لأوكرانيا، وأعلن عقوبات شاملة على أحد البنوك الروسية الكبرى VEB والمصرف العسكري.

وستمنع العقوبات المؤسسات المالية الأميركية من معالجة المعاملات الخاصة بـ VEB والمصرف العسكري. سيؤدي هذا إلى منع البنوك فعليًا من المعاملات التي تنطوي على الدولار الأميركي، العملة الاحتياطية العالمية.

كما أعلن بايدن فرض عقوبات مالية شديدة على قادة وبنوك روسيا، معلنا أن موسكو انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ من خلال غزو أوكرانيا.