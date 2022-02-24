الصين تزيد التخفيضات الضريبية والرسوم لدعم كيانات السوق في 2022

ستكثف الصين التخفيضات الضريبية والرسوم بإجراءات تستهدف في عام 2022 لجلب منافع لكيانات السوق وتعزيز النمو الاقتصادي، وفقًا لوزارة المالية.

وقال وزير المالية، ليو كون، في مؤتمر صحافي "ستشهد الصين نطاقًا أكبر من التخفيضات الضريبية والرسوم هذا العام"، مشيرًا إلى أن البلاد خفضت نحو 1.1 تريليون يوان (نحو 173.9 مليار دولار) من الضرائب والرسوم العام الماضي.

وأضاف ليو أن الدولة ستحافظ على مستويات مناسبة من الإنفاق المالي مع إعطاء الأولويات للقطاعات الرئيسية بما في ذلك الاختراقات العلمية والتكنولوجية وحماية البيئة والاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

وذكر ليو أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتخصيص سندات خاصة للحكومة المحلية بطريقة معقولة، مشيرا إلى أن البلاد أصدرت 484.4 مليار يوان في يناير لتمويل مشاريع في النقل والبنية التحتية للمجمع الصناعي ومجالات رئيسية أخرى.

ويمثل الرقم ثلث الأموال البالغة 1.46 تريليون يوان التي تم تخصيصها أواخر العام الماضي من حصة البلاد لعام 2022 للسندات الحكومية المحلية الخاصة.

وأضاف ليو أن الصين ستشهد زيادة في مدفوعات التحويل للحكومات المحلية، خاصة للمناطق الأقل نموا وتلك التي تواجه صعوبات.