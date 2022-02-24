بايدن: سنفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير.

وأضاف بايدن في كلمة له أن بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التي قدمتها واشنطن، وهو الذي اختار قرع طبول الحرب.

وأوضح بايدن أن إدارته ستقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، وستمنع أي استثمارات أميركية في روسيا، كما ستوقف أكثر من نصف صادرات التكنولوجيا لروسيا.

وجدد بايدن تأكيده أن أميركا ستدافع عن الحلفاء في الناتو لاسيما في شرق أوروبا، مشيرا إلى أن القوات الأميركية لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.

وذكر الرئيس الأميركي في معرض كلامه أنه تحدث مع وزير الدفاع بشأن تحركات أميركية عسكرية إضافية، لافتا إلى أن إدارته ستعمل على حماية الأسر الأميركية من ارتفاع أسعار الطاقة.

وصرح بايدن أنه يراقب عن كثب أسعار النفط في العالم، كما عملت إداراته على تعزيز الدفاعات ضد أي هجمات سيبرانية.

"التاريخ سيحكم على بوتين"

وقال إن "العالم كله يشاهد ما يقوم به بوتين في أوكرانيا.. سنخرج من هذه الأزمة مع الحلفاء أكثرة قوة"، وأردف يقول إن التاريخ سيحكم على الرئيس بوتين، وإنه لا يوجد لديه أي خطط للحديث مع الرئيس بوتين.

وأكد بايدن أن أثر العقوبات على روسيا سيستغرق وقتا وأنه إذا لم يتوقف بوتين فالعقوبات ستزداد قوة، ولافتا إلى أنه لدى الرئيس الروسي طموحات تفوق أوكرانيا وهو يريد استعادة الحقبة السوفياتية .

وذكر بايدن في كلمته أن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها.

وقال إن البيت الأبيض سمح أيضًا بنشر قوات إضافية في ألمانيا حيث يسعى حلفاء الناتو إلى تعزيز الدفاعات في أوروبا.

تكلفة باهظة على الاقتصاد الروسي

"اليوم تم فرض عقوبات قوية إضافية، وقيود جديدة على ما يمكن تصديره إلى روسيا، هذا سيفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الروسي على الفور ومع مرور الوقت."

قال بايدن: "لقد تحدثت مع قادة مجموعة السبع هذا الصباح، ونحن على اتفاق كامل وشامل، سنحد من قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين".

قبل تصريحات بايدن، قال قادة مجموعة الدول السبع إنهم "يدينون" العدوان العسكري الروسي في أوكرانيا ووعدوا بفرض "عقوبات اقتصادية ومالية قاسية ومنسقة" ضد الكرملين.

وأوضح بايدن أنه فرض عقوبات على بنوك روسية لديها أصول بتريليون دولار.