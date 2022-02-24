تحويلات المصريين بالخارج ترتفع لـ28.9 مليار دولار خلال 11 شهراً

كشف وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، الدكتور عادل عبد العظيم، في بيان اليوم الخميس، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 (11 شهراً) لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما أظهرت البيانات الأولية تراجع التحويلات خلال شهر نوفمبر 2021 بمعدل 3.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.5 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020.

وسجلت ارتفاعاً بمقارنتها بالشهر السابق مباشرة (أكتوبر 2021) بمعدل 8.7%.

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت إلى 8.15 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021 من 8.028 مليار قبل عام.

دفعت السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري السيولة الدولارية الواردة من الخارج إلى السوق الرسمية وخزائن البنوك. حيث تسبب وقف تجارة العملة وعمليات الدولرة في أن تتجه تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، ما دفعها إلى تسجيل مستويات قياسية وتاريخية.

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020 / 2021 والتي كشفت بيانات إيجابية. حيث ‏‏‏ارتفاع التحويلات بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار.

وذكر أن التحويلات حققت أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020.