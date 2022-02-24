روسيا تتوعّد برد "قاسٍ" على عقوبات الاتحاد الأوروبي

توعّدت روسيا بردّ "قاس" على العقوبات الأوروبية التي ستُفرض عليها، مؤكدة أن هذه العقوبات "لن تمنع" موسكو من تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في الحرب على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "بموجب مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس القانون الدولي، سنتخذ إجراءات مضادة قاسية".

وأضافت أن "الإجراءات غير الودية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا (...) لن تمنع التطور التدريجي" للعلاقات بين موسكو والانفصاليين في أوكرانيا و"تقديم المساعدة لهم".

ويستعد الغربيون اليوم الخميس، لفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا، تستهدف بشكل خاص وصولها إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.

وفرض الاتحاد الأوروبي "قيودًا" على القدرات التمويلية للدولة الروسية وحكومتها والبنك المركزي الروسي.

من جهتها، علقت برلين هذا الأسبوع تشغيل خط أنابيب الغاز الاستراتيجي الجديد الذي يربط روسيا بألمانيا متجاوزا أوكرانيا.