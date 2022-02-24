روسيا تعلق حركة السفن التجارية في بحر آزوف

قال مسؤولون وخمسة مصادر في قطاع الحبوب اليوم، إن روسيا علقت حركة السفن التجارية في بحر آزوف حتى إشعار آخر، لكنها أبقت موانئها بالبحر الأسود مفتوحة أمام الملاحة.

وأجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، تنفيذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا للقضاء على ما وصفها بالتهديدات الخطيرة، قائلا إن "الهدف نزع سلاح جارة بلاده الجنوبية".

وتشحن روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، حبوبها بالأساس من موانئ البحر الأسود.

وأفاد مصدر في قطاع الحبوب لوكالة "رويترز"، مشترطا عدم نشر هويته، إن "جميع السفن متوقفة (في بحر آزوف)".

وتصدّر روسيا وأوكرانيا 29% من صادرات القمح العالمية، و19% من إمدادات الذرة و80% من زيت دوار الشمس.

وتورد روسيا قمحا إلى جميع الأطراف الرئيسة في العالم، حيث تعتبر تركيا ومصر هما أكبر المستوردين.

وقال سفير أوكرانيا لدى أنقرة اليوم، إن بلاده طلبت من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية.