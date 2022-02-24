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صادرات السعودية النفطية ترتفع 98% إلى 240.7 مليار ريال بالربع الرابع

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اقتصاد السعودية

صادرات السعودية النفطية ترتفع 98% إلى 240.7 مليار ريال بالربع الرابع

سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 36.3%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 78% في الربع الرابع 2021 عن الربع الرابع 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد 19.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، إن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغت 320.5 مليار ريال في الربع الرابع 2021، مرتفعة عن 180 مليار ريال في الربع الرابع 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 119.2 مليار ريال، بنسبة 98%، لتصل إلى 240.68 مليار ريال في الربع الرابع من 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 67.5% في الربع الرابع 2020 إلى 75.1% في الربع الرابع 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث 2021) بمقدار 44.5 مليار ريال وبنسبة 16.1%.

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وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 36.3% بالمقارنة مع الربع الرابع 2020، حيث سجلت 79.8 مليار ريال مقابل 58.5 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث 2021) بمقدار 10.4 مليار ريال، وبنسبة 15%.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في الربع الرابع 2021 بنسبة 10.1% بمقدار 13.9 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 151.1 مليار ريال في الربع الرابع 2021، مقابل 137.2 مليار ريال في الربع الرابع 2020 كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث 2021) بمقدار 4.6 مليار ريال، وبنسبة 3.1%.

صادرات ديسمبر

وارتفعت الصادرات السلعية السعودية، في شهر ديسمبر 2021 بنسبة 62.6% عن شهر ديسمبر 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد -19، حيث بلغت قيمتها 106.3 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021، مرتفعة عن 65.3 مليار ريال في شهر ديسمبر 2020.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن ذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 30.6 مليار ريال، بنسبة 65.9%، وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71% في شهر ديسمبر 2020 إلى 72.4% في شهر ديسمبر 2021.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021 بمقدار 1.7 مليار ريال وبنسبة 1.6%.

كما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 54.5% عن شهر ديسمبر 2020، حيث سجلت 29.3 مليار ريال مقابل 18.9 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 2.6 مليار ريال، وبنسبة 9.9% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في شهر ديسمبر 2021 بنسبة 17.7% بمقدار 8 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 53.5 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021، مقابل 45.5 مليار ريال في شهر ديسمبر 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021 بمقدار 2.9 مليار ريال وبنسبة 5.8 %.

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