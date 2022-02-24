صندوق النقد يحذر من خطر الغزو الروسي على اقتصاد العالم
شددت مديرة الصندوق على أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يؤثر على أسعار الطاقة ويشكل تهديدًا للنمو العالمي
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الخميس، من أنّ غزو روسيا لأوكرانيا يشكّل "خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم"، الأمر الذي يهدّد النمو العالمي.
وكتبت غورغييفا على تويتر: "أشعر بقلق كبير حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على أناس أبرياء. هذا يشكّل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم. نحن نقيّم التداعيات ومستعدّون لدعم أعضائنا عند الحاجة".
وعبرت غورغييفا عن أملها في إيجاد حل دبلوماسي للصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشددة على أنه يؤثر بالفعل على أسعار الطاقة ويشكل تهديدًا للنمو العالمي.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة سابقة مع صحيفة واشنطن بوست: "في وقت يسود قدر كبير من عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي، فإن التوترات الجيوسياسية تجعل الوضع معقدًا ونشهد بالفعل تأثيرًا على أسعار الطاقة".
وأضافت: "نأمل حقًا أن يكون هناك حل دبلوماسي لشعب أوكرانيا، ولكن أيضًا لأن الانتعاش المستدام للاقتصاد العالمي ضروري".
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