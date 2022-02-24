هيئة السلع التموينية في مصر تمدد الموعد النهائي لمناقصة شراء قمح
بلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد
قال متعاملون إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مددت الموعد النهائي لتقديم العروض في مناقصة لشراء قمح لمدة ساعة، بسبب قلة إقبال المصدرين الراغبين في المشاركة بفعل الأزمة الأوكرانية.
وأضافوا أنه من المعتقد أن الهيئة تلقت عرضا واحدا فحسب لبيع قمح حتى الآن.
يأتي هذا بعد أن سجّلت أسعار الحبوب صباح الخميس، مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة "يورونكست" التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.
وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة إذ تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميًا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
استعرت أسعار القمح مع تزايد مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث اضطراب في الإمدادات، إذ تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وقد تشكل الحرب عائقاً أمام استقرار الإمدادات العالمية، لتضيف إلى أزمات المواد الغذائية الأساسية في جميع أنحاء العالم.
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