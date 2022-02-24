"الاستثمارات العامة" يفتح مكاتب جديدة لشركات تابعة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، عن افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة لشركات تابعة (المكاتب الجديدة)، في كل من لندن ونيويورك وهونغ كونغ.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استمرارية تحقيق مستهدفات استراتيجية الصندوق المستقبلية وتفعيلاً لخطط التوسع على المستوى العالمي.

ويُعد الصندوق مستثمرا نشطا في العديد من القطاعات والأعمال العالمية الأكثر ابتكارا، في مناطق المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأميركا الجنوبية.

وستسهم المكاتب الجديدة في تمكين الصندوق من مواصلة عمله مع شركائه في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في دعم مساعي التحول في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية.

استطاع صندوق الاستثمارات العامة استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية في مختلف المجالات، والذين يمثلون أكثر من 40 جنسية ضمن فريق عمله.

ويأتي افتتاح المكاتب الجديدة في إطار تحقيق استراتيجية النمو على المستوى العالمي، وتأكيداً على التزام الصندوق تجاه شراكاته العالمية وتوجهها نحو الاستثمار في القطاعات والصناعات والشركات التي ستشكل اقتصادات المستقبل.

كما أن التوسع الدولي المستمر للصندوق، يأتي في وقت يواصل إحراز التقدم في إطار استراتيجيته 2021 - 2025.

وتماشياً مع هذه الاستراتيجية يواصل الصندوق إحراز تقدمه محلياً ودولياً، حيث يستهدف تنمية أصوله تحت الإدارة لتصل إلى 4 تريليونات ريال سعودي (1.07 تريليون دولار) بنهاية عام 2025، ومواصلة العمل على تأسيس قطاعات وشركات وفرص عمل جديدة.

وتعد الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة في العالم، من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته.