أوكرانيا تحظر المدفوعات لروسيا وروسيا البيضاء والتعامل بعملتيهما

قال البنك المركزي الأوكراني اليوم الجمعة إنه حظر المدفوعات لكيانات في روسيا وروسيا البيضاء وكذلك العمليات التي تشمل عملتي البلدين، وذلك بعد يوم من شن روسيا غزوا واسع النطاق.

وتعرضت صادرات السلع من أوكرانيا، أحد أهم موردي الحبوب في العالم، للفوضى بعد أن أجبر الغزو الروسي الموانئ والسكك الحديدية على البدء في الإغلاق.

وقال المكتب الرئاسي في البلاد، إن الموانئ مغلقة، في حين قال أحد أكبر مستخدمي السكك الحديدية إن الحكومة أوقفت عملياتها، وقال أشخاص مطلعون على الأمر في وقت سابق، إن الموانئ الأوكرانية ما زالت تقوم بتحميل وتفريغ البضائع من السفن الراسية بالفعل، لكن التجار لم يعد بإمكانهم حجز السفن لنقل البضائع من وإلى موانئ البلاد.

واكتسبت التربة الخصبة والغنية في أوكرانيا لقب سلة غذاء أوروبا، حيث تعتبر كييف ثاني أكبر شاحن عالمي للحبوب ومصدرا رئيسيا لزيت عباد الشمس. كما أنها منتج إقليمي مهم لخام الحديد والصلب. جميع السلع التي تنتجها أوكرانيا تقريبًا عبارة عن سلع تتطلب بنية تحتية للقطارات والموانئ.