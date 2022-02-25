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صحيفة: ألمانيا تعلق ضمانات الصادرات والاستثمارات لروسيا

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اقتصاد ألمانيا
ألمانيا
روسيا و أوكرانيا

صحيفة: ألمانيا تعلق ضمانات الصادرات والاستثمارات لروسيا

برلين - رويترز

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ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية اليومية نقلا عن وزارة الاقتصاد أن ألمانيا زادت من صعوبة تعامل الشركات مع روسيا من خلال تعليق ضمانات هيرميس لتأمين الصادرات.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة قوله "تقرر تعليق الموافقة على ضمانات هيرميس وضمانات الاستثمار لروسيا حتى إشعار آخر".

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