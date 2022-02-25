وزير المالية الفرنسي: فصل روسيا عن نظام سويفت " خيارنا الأخير"

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برينو لومير، إن فصل روسيا عن نظام سويفت " خيارنا الأخير".

وأضاف لومير أن الاتحاد الأوربي يريد قطع الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي.

وقال وزير المالية الألماني إن العقوبات على المصارف الروسية حدت من عملياتها في الأسواق العالمية.

ومن جانبها قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا ستؤثر على الشركات الفرنسية.

وسيجتمع وزراء المالية الأوروبيون في باريس لبحث العقوبات على روسيا.

وطالبت كييف الخميس باستبعاد روسيا من نظام "سويفت" الأساسي للتعاملات المصرفية العالمية، لمعاقبتها على غزوها أراضيها.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، "نطالب باستبعاد روسيا من نظام سويفت وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة أن أولئك الذين يعارضون استبعاد روسيا من نظام سويفت، "ستكون أيديهم ملطخة بدماء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في أوكرانيا".

وشنت القوات الروسية الخميس هجومًا على أوكرانيا، حيث نفذت ضربات جوية ودخلت قوات برية من كل الجوانب إلى الأراضي الأوكرانية بما في ذلك إلى العاصمة كييف، ما أسفر عن عشرات القتلى خلال بضع ساعات، بحسب السلطات الأوكرانية.