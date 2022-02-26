البيت الأبيض يطلب 6.4 مليار دولار من "الكونغرس" لمساعدة أوكرانيا
ستغطي الأموال تنفيذ العقوبات التي يفرضها بايدن ضد روسيا
طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأميركي الموافقة على مساعدات بقيمة 6.4 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
ويتضمن الطلب 2.9 مليار دولار مساعدات أمنية وإنسانية، و3.5 مليار دولار لوزارة الدفاع.
وقال مساعدون في الكونغرس إن الإدارة تقدمت بهذا الطلب أمس الجمعة.
وستغطي الأموال أيضا تنفيذ العقوبات التي يفرضها بايدن لمعاقبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا.
وقال مسؤول من مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية: "حددت الإدارة الحاجة إلى مساعدات إنسانية وأمنية واقتصادية أميركية إضافية لشركاء أوكرانيا وأوروبا الوسطى بسبب الغزو الروسي غير المبرر".
وسينظر الكونغرس في تمويل وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة 2.9 مليار دولار باعتباره مشروع قانون طارئ، مع النظر في تمويل وزارة الدفاع لاحقًا.
وستغطي الأموال أيضًا تنفيذ العقوبات التي يفرضها بايدن لمعاقبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا.
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