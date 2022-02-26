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السعودية تطرح ترددات الجيل الخامس في هذا الموعد.. أول مزاد من نوعه عالميا

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هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
الاتصالات السعودية

السعودية تطرح ترددات الجيل الخامس في هذا الموعد.. أول مزاد من نوعه عالميا

هيئة الاتصالات ستنشر وثيقة معلومات وقواعد المزاد 26 يونيو المقبل

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن موعد عقدها للمزاد الأول من نوعه عالميًا في ترددات النطاق (2100) ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية للجيل الخامس، وذلك في 23 من أغسطس المقبل.

وأضافت الهيئة في بيان، بأنها ستنشر وثيقة معلومات وقواعد المزاد في 26 من يونيو المقبل، ضمن خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023.

وذكرت أن ذلك يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للهيئة في تمكين تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية.

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وأشارت الهيئة إلى أن عقد المزاد يعزز أدوارها كمنظّم رقمي ممكّن لتبني التقنيات اللاسلكية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، مما سيتيح تغطية المواقع النائية في المملكة بالتقنيات الحديثة للشبكات غير الأرضية، كما أن ترخيص الترددات من خلال المزاد سيمكن العموم من الحصول على خدمات إنترنت عالية السرعة في الطائرات، بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2020-2025).

وبيّنت الهيئة أن عقد المزاد يأتي ضمن بيئة تنظيمية تحفز الاستثمارات في القطاع وتعزز كفاءة توزيع واستخدام الطيف الترددي بالمملكة، حيث ستسهم الترددات المطروحة في المزاد في تبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والإنترنت على الطائرات، وكذلك إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، والمنصات عالية الارتفاع، والمنصات منخفضة الارتفاع، وتكامل مكونات الجيل الخامس الأرضية والساتلية (MSS/CGC).

وتدعو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع المستثمرين والمهتمين في مجال الشبكات غير الأرضية محليًا ودوليًا إلى المشاركة في مزاد الشبكات غير الأرضية، والاستثمار في هذه التقنيات الحديثة لتعزيز الخدمات اللاسلكية المقدمة للعموم في المملكة.

يشار إلى أن الهيئة نشرت خلال العام الماضي 2021 وثيقة استطلاع مرئيات العموم حول تصميم مزاد الشبكات غير الأرضية، ووفقًا لمخرجات الاستطلاع حددت الهيئة تاريخ انعقاد مزاد (NTN) وشروطه عقب التشاور مع الجهات المحلية والدولية المهتمة في هذا المجال.

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