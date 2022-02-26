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هكذا توفر مصر احتياجاتها من القمح حتى نهاية العام

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اقتصاد مصر

هكذا توفر مصر احتياجاتها من القمح حتى نهاية العام

مصر ألغت مناقصة لشراء القمح بسبب الإقبال الضعيف من المصدرين الرئيسيين

القاهرة – رويترز

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قال مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي ما يقرب من 5 أشهر.

وأضاف عشماوي، أمس الجمعة، أن احتياطي مصر الاستراتيجي من زيت الطعام والأرز يكفي لتغطية أكثر من 4 أشهر من الاستهلاك.

وذكر عشماوي أن مصر تملك احتياطيا من القمح يكفي حاليا حوالي 4.5 أشهر، كما أنها ستشتري من المزارعين المحليين في العام الحالي 4 ملايين طن من القمح، مما سيغطي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري.

وألغت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، مناقصة شراء دولية، يوم الخميس، بسبب الإقبال الضعيف من المُصدرين الرئيسيين نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

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