أمير منطقة مكة يدشن 72 مشروعاً مائياً وبيئياً بـ 15 مليار ريال 

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الأحد، أن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشن 72 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في المنطقة، بتكلفة تجاوزت 15 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على "توتير"، أن المشاريع تتضمن 7 مشاريع لتوزيع المياه في منطقة مكة بقيمة 378 مليون ريال.

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وأفادت الوزارة أن المشاريع تتضمن تنفيذ شبكات للمياه في مكة ومحافظتي جدة وأضم بأطوال تزيد على 315 كيلومترا.

ولفتت الوزارة إلى تدشين 23 مشروعًا لنقل المياه وتوزيعها في منطقة مكة المكرمة، بتكلفة تجاوزت مليار ريال، وتتضمن مد خطوط مياه رئيسية وفرعية في مكة وربطها بالخزانات الاستراتيجية ومنظومة التوزيع بأطوال 41.5 كيلومتر.

كما تم تدشين 4 مشاريع لتنمية مصادر المياه في منطقة مكة المكرمة، بتكلفة تجاوزت 38,8 مليون ريال.