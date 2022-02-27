الإمارات ومصر توقعان اتفاقية تعاون لتأمين الصادرات

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في الإمارات، والشركة المصرية لضمان الصادرات، اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الإماراتية والمصرية في الدولتين، إضافة إلى مبادراتهما التعاونية في البلدان الأخرى.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الاتفاقية بين الشركتين المملوكتين للدولتين، ستعمل على دعم التعاون التجاري والاقتصادي القوي وتعزيز العلاقات التجارية وتأمين الصادرات مع مجموعة واسعة من شركات ائتمان الصادرات، من أجل تقليل المخاطر بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية.

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ويلعب تعاون الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات الذي تم تشكيله في نهاية عام 2019، دورا حيويا في التجارة غير النفطية على الرغم من التبعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات وباء "كورونا".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد لائتمان الصادرات"، ماسيمو فالسيوني، إن "دولة الإمارات تحافظ على علاقة ثنائية تاريخية قوية مع مصر، وتستمر العلاقات التجارية بالتحسن مستفيدة من مجموعة من أوجه التعاون الاستراتيجي".

وأضاف: "من خلال تعميق شراكتنا الحالية ستسهم اتفاقية إعادة التأمين في خلق فرص تجارية متميزة للشركات المحلية لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية".

من جهته، قال العضو المنتدب المدير العام للشركة المصرية لضمان الصادرات، محمد عزام: "نعتقد أن شراكة إعادة التأمين المتبادلة مع (الاتحاد لائتمان الصادرات)، ستؤدي إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي ما سيحدث فرقا كبيرا في معاملاتنا التجارية من خلال مجموعة واسعة من حلول تأمين الصادرات التي تقدمها كل من الوكالتين".