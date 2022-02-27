السعودية: إصدار 208 تراخيص صناعية جديدة في الربع الرابع من 2021

بلغ عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء في السعودية حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي، 10293 مصنعا، برأسمال يقدر بـ1.33 تريليون ريال، تقودها المصانع العاملة في تصنيع منتجات المعادن اللافلزية، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن، ومصانع منتجات المعادن المشكلة.

كما تم إصدار 208 تراخيص صناعية جديدة، وبدأ الإنتاج في 231 مصنعا بحجم استثمار يبلغ 4.618 مليارات ريال، في حين بلغ حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة 5.562 مليارات ريال.

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جاء ذلك في النشرة الخاصة بالتراخيص الصناعية للربع الرابع من عام 2021، والتي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تقدم منظوراً شاملاً يعكس واقع القطاع الصناعي في المملكة، ويوضح أداء المصانع القائمة والمنتجة وتحت الإنشاء، وكذلك مؤشرات النمو للتراخيص الصناعية الجديدة، والوظائف ومقارنتها مع الربع المماثل مــن العام الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن المصانع الوطنية تتصدر المصانع المنتجة وتحت الإنشاء حسب نوع الاستثمار بأكثر من 85%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7.9%، في حين احتلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء بنحو 4128 مصنعاً، تليها المنطقة الشرقية بـ2248 مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة بـ1948 مصنعا.

وأشارت إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع في المملكة حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5101 منشأة، تليها المنشآت المتوسطة بواقع 4361 منشأة، ثم المنشآت الكبيرة التي سجلت 831 من إجمالي المصانع المنتجة وتحت الإنشاء.

وبحسب النشرة، وصل عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى 782 مصنعًا، بما يقارب 8% من إجمالي المصانع، فيما تجاوزت نسبة المصانع ذات الاستثمارات المشتركة (وطني/ أجنبي) 7% بوجود 751 مصنعاً من إجمالي عدد المصانع البالغة 10293 آلاف مصنع.