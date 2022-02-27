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اليابان تشهر سلاح "سويفت" في وجه موسكو.. عقوباتها تطال بوتين

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رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
روسيا و أوكرانيا

اليابان تشهر سلاح "سويفت" في وجه موسكو.. عقوباتها تطال بوتين

قالت إنها ستفرض عقوبات على مسؤولين روس بينهم الرئيس

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اليوم الأحد، نية بلاده حظر روسيا من نظام "سويفت" المصرفي، على غرار الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا، في إطار تصعيد العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وقالت اليابان إنها ستفرض عقوبات على مسؤولين روس بينهم بوتين.

كما أنها ستمنح مساعدات لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا اتفقوا يوم السبت، على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام "سويفت"، وهو الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم، وهو أقوى الأسلحة المالية التي يمكن أن تُعاقب به دولة، إذ سيقطع البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.

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