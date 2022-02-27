بعد عزل روسيا عن نظام سويفت.. المركزي يقوم بهذا الإجراء

أكد البنك المركزي الروسي على استقرار النظام المصرفي، بعد سلسلة من العقوبات الجديدة التي استهدفت روسيا وبعض المؤسسات المالية ومنعت عنها الوصول الى نظام التمويلات العالمي سويفت.

وأشار المركزي إلى زيادة نطاق الأوراق المالية التي يمكن أن تستخدم كضمان للحصول على قروض من البنك المركزي.

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وأضاف أن البطاقات المصرفية تعمل كالمعتاد، وأنه يمكن للعملاء الوصول إلى أموالهم.

أعلنت الدول الغربية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الساعات الماضية، بهدف عزل واستبعاد عشرات المصارف الروسية من نظام "سويفت" المالي العالمي، بعد عقوبات قاسية عليها إثر الصراع الروسي الأوكراني.

فيما اعتبر مسؤول أميركي رفيع المستوى أن من شأن تلك العقوبات أن تجعل "روسيا منبوذة ومشلولة"، وفق تعبيره.

تستخدم هذا النظام المالي للتحويلات أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم.

ويجمع العديد من الخبراء والاقتصاديين على أنه يمكن لأي بلد معزول عن نظام SWIFT أن يعاني من آلام اقتصادية كبيرة، ويستشهدون بما حدث لإيران عام 2012، عندما فقدت بنوكها الوصول إلى هذا النظام العالمي كجزء من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي استهدفت حينها البرنامج النووي للبلاد ومصادر تمويله.