.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تجارة الإمارات غير النفطية تقفز 27% إلى 517 مليار دولار في 2021

  • الخط
موانئ دبي مناسبة
موانئ دبي
اقتصاد الإمارات

تجارة الإمارات غير النفطية تقفز 27% إلى 517 مليار دولار في 2021

رئيس مجلس الوزراء: ابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، إن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في عام 2021 سجلت قفزة سنوية بنسبة 27% إلى 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار).

وأوضح حاكم دبي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن التجارة النفطية للدولة تجاوزت مستويات عام 2019 بارتفاع 11%.

وقال الشيخ محمد: "انطلاقتنا بعد كوفيد قوية.. ونمونا الاقتصادي تصاعدي.. وابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر
اكتشف المزيد