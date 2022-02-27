تجارة الإمارات غير النفطية تقفز 27% إلى 517 مليار دولار في 2021
رئيس مجلس الوزراء: ابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة
قال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، إن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في عام 2021 سجلت قفزة سنوية بنسبة 27% إلى 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار).
ضمن تطورات الدولة الاقتصادية حققت تجارتنا الخارجية غير النفطية في ٢٠٢١ قفزة بنسبة ٢٧٪ عن السنة التي قبلها و١١٪ عن ٢٠١٩، حيث بلغت ١.٩ تريليون درهم .. انطلاقتنا بعد كوفيد قوية..ونمونا الاقتصادي تصاعدي..وابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة.. والقادم أجمل بإذن الله..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 27, 2022
وأوضح حاكم دبي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن التجارة النفطية للدولة تجاوزت مستويات عام 2019 بارتفاع 11%.
وقال الشيخ محمد: "انطلاقتنا بعد كوفيد قوية.. ونمونا الاقتصادي تصاعدي.. وابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة".
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