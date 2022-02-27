.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قادة المال بدول مجموعة السبع يبحثون أزمة أوكرانيا.. الثلاثاء

  • الخط
مالباس
ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي
البنك الدولي

قادة المال بدول مجموعة السبع يبحثون أزمة أوكرانيا.. الثلاثاء

رئيس البنك الدولي: مجموعة السبع يمكنها اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بحجم المساعدات لأوكرانيا

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأحد، إن قادة المال في دول مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء لمناقشة الصراع في أوكرانيا وخيارات المساعدة المحتملة لهذا البلد.

كما أبلغ مصدر مطلع على جدول الاجتماع رويترز بأن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية سيناقشون العقوبات المالية الأحدث على البنك المركزي الروسي وعزل البنوك التجارية الروسية الرئيسية عن نظام سويفت للمعاملات المالية.

وقال مالباس لشبكة "سي.بي.إس"، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة السبع "بإمكانهم اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بحجم المساعدات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف منع الغرب بوتين من استخدام 630 مليار دولار في تمويل الحرب؟ كيف منع الغرب بوتين من استخدام 630 مليار دولار في تمويل الحرب؟
اكتشف المزيد