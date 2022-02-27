قادة المال بدول مجموعة السبع يبحثون أزمة أوكرانيا.. الثلاثاء

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأحد، إن قادة المال في دول مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء لمناقشة الصراع في أوكرانيا وخيارات المساعدة المحتملة لهذا البلد.

كما أبلغ مصدر مطلع على جدول الاجتماع رويترز بأن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية سيناقشون العقوبات المالية الأحدث على البنك المركزي الروسي وعزل البنوك التجارية الروسية الرئيسية عن نظام سويفت للمعاملات المالية.

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وقال مالباس لشبكة "سي.بي.إس"، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة السبع "بإمكانهم اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بحجم المساعدات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا".