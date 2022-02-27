البنك الدولي
قادة المال بدول مجموعة السبع يبحثون أزمة أوكرانيا.. الثلاثاء
رئيس البنك الدولي: مجموعة السبع يمكنها اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بحجم المساعدات لأوكرانيا
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأحد، إن قادة المال في دول مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء لمناقشة الصراع في أوكرانيا وخيارات المساعدة المحتملة لهذا البلد.
كما أبلغ مصدر مطلع على جدول الاجتماع رويترز بأن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية سيناقشون العقوبات المالية الأحدث على البنك المركزي الروسي وعزل البنوك التجارية الروسية الرئيسية عن نظام سويفت للمعاملات المالية.
مادة اعلانية
وقال مالباس لشبكة "سي.بي.إس"، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة السبع "بإمكانهم اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بحجم المساعدات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا".
اقرأ أيضاً
-
عملاق النفط العالمي ينسحب من رأسمال "روسنفت" الروسيةالمدير العام لـ"بي بي" يستقيل بشكل فوري من مجلس إدارة "روسنفت" شركات
-
السعودية: إصدار 208 تراخيص صناعية جديدة في الربع الرابع من 2021باستثمارات تصل إلى 5.56 مليارات ريال اقتصاد
-
الاتحاد الأوروبي يغلق المجال الجوي كاملاً أمام الطيران الروسيويعتزم أيضا استهداف روسيا البيضاء حليفة موسكو بعقوبات سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية