المستشار الألماني يطلب 100 مليار يورو للمعدات الدفاعية

طالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، من برلمان بلاده تخصيص 100 مليار يورو للمعدات الدفاعية، مشيرا إلى أن الميزانية تسمح بذلك.

وأضاف، اليوم الأحد، أن أحد الأهداف من ذلك هو تعزيز "دفاعاتنا تجاه الهجمات الإلكترونية".

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وفي مطلع الشهر الجاري، وقبل شن الحرب على أوكرانيا، قال مصدران مطلعان إن البنك المركزي الأوروبي طلب من البنوك الاستعداد لهجوم إلكتروني محتمل برعاية روسية، مع تصاعد التوترات مع أوكرانيا، في وقت تستعد المنطقة لتداعيات مالية.

وقال مصدر إن البنوك كانت تجري مناورات حرب إلكترونية لاختبار قدرتها على صد أي هجوم محتمل.

كما أصدرت وزارة الخدمات المالية في نيويورك، تنبيهًا للمؤسسات المالية في أواخر شهر يناير، محذرة من هجمات إلكترونية انتقامية في حال غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات أميركية، وفقًا لوكالة الاستخبارات التنظيمية التابعة لتومسون رويترز.