"هيئة الاتصالات" السعودية تستطلع الآراء قبل طرح ترددات الجيل الخامس

نشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة طلب مرئيات حول وثيقة معلومات وقواعد مزاد الطيف الترددي الخامس، الذي تعتزم الهيئة عقده في 19 يونيو 2022.

وستقوم الهيئة من خلال المزاد بطرح ترددات النطاقات (600 و700 و3800) ميغاهرتز؛ لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) تنفيذًا لخطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021 - 2023.

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وتضمنت الوثيقة عناصر تصميم وقواعد المزاد المختلفة مثل تقسيم القنوات لمختلف النطاقات، والشروط الفنية والالتزامات المرتبطة بالمزاد، إلى جانب آلية تحديد أهلية المنافسة للمشاركة في المزاد والأسعار الافتتاحية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الهيئة أن عقد المزاد يسعى إلى تحسين تغطية شبكات الجيل الخامس في المناطق النائية، ورفع سرعات الإنترنت للمستخدمين، إضافة إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز التنافسية في الخدمات اللاسلكية.

ويعد المزاد خطوة إضافية في مسيرة تعزيز المكانة الريادية للمملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تصنف المملكة أولى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في إتاحة النطاقات (600، 3800-4000) ميجاهرتز، كما سيرتقي المزاد بتصنيف المملكة لتتبوأ صدارة دول العالم في إجمالي الترددات المرخصة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية للنطاقات الأقل من 6 غيغا هرتز.

وتدعو الهيئة جميع الجهات المهتمة من ذوي المصلحة والعموم محليًا ودوليًا إلى تقديم مرئياتهم حيال الوثيقة، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمستثمرين في التقنيات اللاسلكية المختلفة، وذلك في موعد أقصاه 7 أبريل 2022.

يشار إلى أن الهيئة قد نشرت وثيقة طلب مرئيات العموم حول تصميم المزاد بتاريخ 31 مايو 2021، ووفقاً لمخرجات الاستطلاع حددت الهيئة تاريخ انعقاد المزاد وشروطه عقب التشاور مع الجهات المهتمة في هذا المجال.