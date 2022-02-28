ألمانيا: نعمل على دفع 2% من إجمالي الناتج المحلي إلى الناتو

قالت ألمانيا، اليوم الاثنين، إنها تعمل على دفع 2% من إجمالي الناتج المحلي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كانت ألمانيا قد أعلنت عزمها تزويد حلف الناتو بجنود وأنظمة تسليح إضافية لحماية شركائها في الحلف، عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

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من جانبه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن دول الحلف تكثف دعمها لأوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات.

فقد أشار أمين عام الناتو عبر حسابه في تويتر إلى إمداد كييف أيضاً بالمساعدات الإنسانية والمالية بجانب الدعم العسكري، في الوقت الذي بدأت فيه روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا يوم الخميس الماضي.

كان الناتو أعلن أنه سينشر قوات برية وبحرية وجوية من "الرد السريع" من أجل رفع الجاهزية لمواجهة أي طارئ في شرق أوروبا، وذلك ردا على التصعيد الروسي تجاه الجارة الغربية أوكرانيا.