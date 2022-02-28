روسيا و أوكرانيا
أوكرانيا تناشد الاتحاد الأوروبي ربطها بشبكته الكهربائية
أكدت أنه لم يعد بإمكانها شراء الطاقة من روسيا أو روسيا البيضاء
ناشد وزير الطاقة الأوكراني هيرمان جالوشينكو، اليوم، الاتحاد الأوروبي، إدماج بلاده في شبكة نقل الكهرباء الأوروبية، قائلا إن الغزو الروسي لبلاده يعني أن أوكرانيا لم يعد بمقدورها شراء الطاقة من روسيا البيضاء أو روسيا.
وقال جالوشينكو في بيان: "لقد أثبتنا جدية نوايانا في التكامل مع النظام الأوروبي حتى في هذا الوقت الصعب الذي تدور فيه الحرب".
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وأضاف أنه "على الرغم من العدوان العسكري لروسيا، التي تشن هجمات صاروخية وهجمات على منشآت حيوية للبنية التحتية، فإن شبكة الطاقة الأوكرانية التي تعمل بشكل مستقل، برهنت على مصداقيتها وأمن إمدادات الكهرباء للمستهلكين".
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