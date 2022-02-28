الإمارات تقر ميزانية قروض إسكان بـ12 مليار درهم

أقرت حكومة الإمارات ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد، بكلفة تبلغ 12 مليار درهم (3.27 مليارات دولار) خلال السنوات المقبلة.

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على "تويتر"، إن "الهدف تسريع إنجاز الطلبات، والانتهاء من كافة قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف حاكم دبي أن مجلس الوزراء برئاسته، اعتمد في جلسته اليوم، إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد.

وأوضح أن هدف المجلس وضع خطط، وتنفيذ مشاريع، وبناء شراكات حكومية خاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحياً وتنموياً بما يوفر فرصاً لمواطنيها ومستقبلاً لأبنائها.

وذكر أنه تم أيضا اعتماد سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات وخطط التوطين ويوفر حوافز إضافية للشركات الداعمة لتوظيف المواطنين، ويرسخ شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في هذا المجال.