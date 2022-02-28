الروبل الروسي يسجل هبوط  قياسي جديد.. والمركزي يستأنف شراء الذهب

بعد ماراثون ركلات الترجيح.. ليفربول بطلًا لكأس الرابطة

توج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه إثر فوزه على تشيلسي 11 / 10 بركلات الترجيح يوم الأحد في المباراة ...