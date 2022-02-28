الروبل الروسي يسجل هبوط  قياسي جديد.. والمركزي يستأنف شراء الذهب

المركزي الروسي يعلن أنه سيستأنف شراء الذهب في الأسواق المحلية
هبوط الروبل الروسي إلى مستوى قياسي جديد
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رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات على روسيا ستحمل تداعيات على أوروبا
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