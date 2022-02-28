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الروبل الروسي يسجل هبوط  قياسي جديد.. والمركزي يستأنف شراء الذهب

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المصرف المركزي الروسي (فرانس برس9
المركزي الروسي

الروبل الروسي يسجل هبوط قياسي جديد.. والمركزي يستأنف شراء الذهب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

المركزي الروسي يعلن أنه سيستأنف شراء الذهب في الأسواق المحلية

هبوط الروبل الروسي إلى مستوى قياسي جديد

رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات على روسيا ستحمل تداعيات على أوروبا

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