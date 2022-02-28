بريطانيا تشدد عقوبات المصارف والبنك المركزي والصندوق السيادي الروسي

قالت بريطانيا اليوم الاثنين، إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع أي كيانات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا.

وأضافت الحكومة "ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية".

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وأشارت بريطانيا إلى أن جهات أخرى ستدرج وسيعلن عنها هذا الأسبوع.

وقال وزير المالية ريشي سوناك "هذه الإجراءات تظهر تصميمنا على تطبيق عقوبات اقتصادية صارمة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأوضح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا "يواصل بنك إنجلترا اتخاذ أي إجراءات لازمة لدعم رد الحكومة على الغزو الروسي لأوكرانيا".

وتتضمن العقوبات الجديدة أيضا فرض قيود جديدة على المؤسسات المالية الروسية وإجراءات لمنع الشركات الروسية من إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل وغيرها من أدوات سوق المال في المملكة المتحدة.

وذكرت بريطانيا أن لديها "سلطة منع البنوك المدرجة من الحصول على الجنيه الإسترليني وتسوية المدفوعات من خلال المملكة المتحدة".