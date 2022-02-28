اقتصاد تركيا
تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 8%
في خطوة تهدف لمكافحة تضخم جامح
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا خفضت ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المستخدمة في المنازل والري الزراعي من 18 إلى 8%، في خطوة تهدف لمكافحة تضخم جامح.
وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة: "بحلول أشهر الصيف، سنكون قد وضعنا مشكلة التضخم، التي تضرب بلدنا في حياته اليومية، تحت السيطرة إلى حد كبير".
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وارتفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 48.69% في يناير.
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير عند 14% للشهر الثاني على التوالي، مثلما كان متوقعا، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى قرابة 50% بعد خفض أسعار الفائدة مرارا في العام الماضي نتجت عنه أزمة عملة.
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