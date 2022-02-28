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تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 8%

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رجب طيب أردوغان (أرشيفية من فرانس برس)
رجب طيب أردوغان
اقتصاد تركيا

تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 8%

في خطوة تهدف لمكافحة تضخم جامح

أنقرة- رويترز

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا خفضت ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المستخدمة في المنازل والري الزراعي من 18 إلى 8%، في خطوة تهدف لمكافحة تضخم جامح.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة: "بحلول أشهر الصيف، سنكون قد وضعنا مشكلة التضخم، التي تضرب بلدنا في حياته اليومية، تحت السيطرة إلى حد كبير".

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 48.69% في يناير.

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير عند 14% للشهر الثاني على التوالي، مثلما كان متوقعا، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى قرابة 50% بعد خفض أسعار الفائدة مرارا في العام الماضي نتجت عنه أزمة عملة.

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