مدير عام "هدف": دعم توظيف أكثر من 280 ألف سعودي في 2021
منهم 55% إناثا و45% ذكورا
كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، تركي الجعويني، أن عدد من دُعم توظيفهم في القطاع الخاص تجاوز 280 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج الدعم المقدمة من الصندوق خلال العام الماضي 2021، منهم 55% إناثا و45% ذكورا، واستفاد 2.2 مليون مواطن ومواطنة من خدمات وبرامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين المقدمة من "هدف".
وأكد الجعويني أن 53 ألف منشأة قطاع خاص استفادت من برامج الصندوق خلال العام الماضي 90% منها منشآت صغيرة ومتوسطة.
وقال: "خلال بناء إستراتيجية الصندوق؛ درسنا برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل، للتأقلم مع استراتيجية الصندوق، كما عملنا على إعادة تصميم البرامج لتواكب متغيرات وتطورات سوق العمل"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف: "حددنا 3 أهداف إستراتيجية سنقيس عليها أثر الصندوق وهي دعم تنمية رأس المال البشري ليتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز المواءمة بين العرض والطلب واستدامة التوظيف"، مبيناً أن المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق يقوم بعمل دراسات وأبحاث حول سوق العمل وتقديمها للمستفيدين والخبراء والجهات الإشرافية.
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