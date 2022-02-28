روسيا و أوكرانيا
مسؤولون أميركيون: العقوبات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم في روسيا
أكدوا أنها ستعيق قدرة "المركزي الروسي" على التحكم في تدفق الأموال
قال مسؤولون أميركيون اليوم، إنه من المرجح أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على البنك المركزي الروسي ومؤسسات رئيسية أخرى لإدارة الثروة، إلى ارتفاع التضخم في روسيا وتقويض قوتها الشرائية وتراجع الاستثمارات.
وأضاف المسؤولون مع بدء سريان العقوبات الغربية، أن البنك المركزي الروسي يحاول نقل مئات المليارات من الدولارات إلى ملاذات آمنة منذ الإعلان عن العقوبات للمرة الأولى يوم السبت.
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وذكروا أن إجراءات اليوم ستعيق قدرة "المركزي الروسي" على التحكم في تدفق الأموال.
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