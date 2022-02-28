ملياردير روسي يوجه انتقاداً مبطناً لـ"بوتين": لا نحتاج أشخاصاً حالمين!

أكد الملياردير الروسي، أوليغ ديريباسكا، اليوم، أن الوقت حان لوضع حد "لكل رأسمالية الدولة هذه"، وتغيير السياسات فيما يرزح اقتصاد البلاد تحت وطأة العقوبات الغربية الناجمة عن غزو أوكرانيا.

وقال ديريباسكا على تطبيق "تلغرام": "من الضروري تغيير السياسة الاقتصادية ووضع حد لكل رأسمالية الدولة هذه"، مطالبا المسؤولين بـ"توضيحات" بشأن ما سيحدث للاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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وأضاف "إن كانت هذه أزمة حقيقية فستحتاج إلى شخصيات قادرة حقا على إدارة الأزمات لا إلى أشخاص حالمين لا يملكون إلا حفنة من العروض السخيفة".

وتابع ديريباسكا: "بخلاف العام 2014، لن يكون من الممكن عدم التحرّك هذه المرة"، وذلك في إشارة إلى ضم موسكو شبه جزيرة القرم والعقوبات الغربية التي فرضت ردا على الخطوة حينذاك.