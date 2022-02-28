واشنطن: نعمل مع التحالف لمنع ريادة روسيا في مجال الطاقة

قالت واشنطن، اليوم الاثنين، إنها تعمل مع الأوروبيين لتحديد قائمة البنوك الروسية المحرومة من "سويفت".

وذكرت واشنطن أن العقوبات على روسيا ستمنعها من استخدام العملات الأجنبية لدعم عملته.

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وقالت إنها تبحث مع دول أخرى تحرير 70 مليون برميل من احتياطي النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضافت أنها تعمل مع التحالف لمنع روسيا أن تكون رائدة في مجال الطاقة.

وقررت الولايات المتحدة حظر التعامل بشكل فوري مع البنك الروسي المركزي.

وقال مسؤول أميركي، إن العقوبات على بنك روسيا المركزي سيحرمها من مئات مليارت الدولارات.

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة قررت منع الأميركيين من الانخراط في أي معاملات تخص البنك المركزي الروسي وفرضت عقوبات على صندوق ثروة سيادي رئيسي في روسيا، نقلاً عن رويترز.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف أيضا صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية في روسيا.