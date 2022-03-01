.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 5.1% في فبراير

  • الخط
اقتصاد ألمانيا
ألمانيا - (صورة تعبيرية)
اقتصاد أوروبا

التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 5.1% في فبراير

تداعيات الأزمة الأوكرانية قد تبقي التضخم في أوروبا مرتفعا لفترة أطول

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع التضخم السنوي في ألمانيا إلى 5.1% فبراير 2022، موافقا لتوقعات المحللين، مع استمرار الضغوط التضخمية أكبر اقتصاد أوروبي.

ويرتفع التضخم الألماني قياسا على 4.9% في يناير الماضي، فيما زاد التضخم الشهري إلى 0.9% في فبراير، من 0.4% في الشهر السابق، وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي.

وزادت الأزمة في أوكرانيا من المخاوف من أن أسعار الطاقة قد تبقي التضخم في منطقة اليورو مرتفعًا لفترة أطول.

مسؤول أميركي: يجب رفع الفائدة فوق 2% لكبح التضخم أسواق المال الفيدرالي الأميركي مسؤول أميركي: يجب رفع الفائدة فوق 2% لكبح التضخم

كان التضخم السنوي في ألمانيا سجل أعلى مستوى منذ عقود في ديسمبر 2021 عند 5.3%، ثم تراجع في يناير ولكنه عاود الارتفاع في فبراير.

وقال مكتب الإحصاء في بيان نقلته وكالة فرانس برس: "إن الضغط المستمر على الأسعار يرجع إلى التأثيرات المرتبطة بكورونا مثل اختناقات سلاسل التوريد، بينما تستمر أسعار منتجات الطاقة في التأثير".

وذكر البيان أن الضغوط الطويلة التي يفرضها الهجوم الروسي على أوكرانيا تهدد بزيادة أسعار الطاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تسفر المفاوضات بين كييف وموسكو عن وقف القتال؟ هل تسفر المفاوضات بين كييف وموسكو عن وقف القتال؟
اكتشف المزيد