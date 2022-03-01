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الصين أكبر مركز تصنيعي في العالم للعام 12 على التوالي

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اقتصاد الصين

الصين أكبر مركز تصنيعي في العالم للعام 12 على التوالي

الناتج ذو القيمة المضافة لقطاع التصنيع في عام 2021 زاد بنسبة 9.8%

دبي - العربية.نت

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ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إن الصين حافظت على مكانتها كأكبر مركز تصنيعي في العالم لـ12 عاما متتاليا.

وقال وزير الصناعة شياو يا تشينغ في مؤتمر صحافي، إن الناتج ذو القيمة المضافة لقطاع التصنيع في عام 2021 زاد بنسبة 9.8% على أساس سنوي إلى 31.4 تريليون يوان (نحو 4.97 تريليون دولار)، وهو ما يمثل 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضاف شياو أن ناتج صناعة التكنولوجيا الفائقة ارتفع بنسبة 18.2% على أساس سنوي، بينما زاد حجم ناتج صناعة تصنيع المعدات بنسبة 12.9%، في حين تسارعت الرقمنة والتنمية الخضراء بالقطاع أيضا، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

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وفي الوقت نفسه، يوجد في الصين الآن أكثر من 4700 شركة "عملاقة صغيرة" على المستوى الوطني، أو شركات صغيرة لا تزال في المرحلة الأولى من التطور وتركز على الأجيال الجديدة من تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع المعدات المتطورة، والطاقة الجديدة، والمواد الجديدة، والطب الحيوي وغيرها من المجالات المتطورة.

وقال شياو إنه فيما يتعلق بتطوير شبكة الجيل الخامس، بنت الدولة ما مجموعه 1.43 مليون محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس بنهاية العام الماضي، مع تجاوز عدد المحطات الطرفية المتنقلة المتصلة بالشبكة 520 مليونا.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على تحفيز الاستثمار في قطاع التصنيع بشكل أكبر، وستشجع الشركات على رفع مستوى تقنياتها التصنيعية وتسريع إنشاء خدمات الجيل الخامس وشبكات الألياف البصرية جيجابت.

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