بريطانيا تعلن تجميد أصول صندوق الاستثمارات الروسي

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن تجميد أصول لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو كيان مالي يعمل كصندوق ثروة سيادي ويهدف إلى جذب رؤوس الأموال إلى القطاعات عالية النمو.

وقالت بريطانيا أيضا، إنها ستجمد أصول الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف.

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وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منعت يوم الاثنين الأشخاص والشركات الأميركية من التعامل مع مؤسسات مالية في روسيا من بينها صندوق الثروة السيادي الروسي.

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية؛ فإنَّ التحركات التي اتخذها "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأميركية "ستجمّد بشكل فعّال" أي أصول لـ"البنك المركزي الروسي" يُحتفظ بها في الولايات المتحدة، أو لدى المواطنين الأميركيين.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على صندوق سيادي روسي رئيسي، وهو "صندوق الاستثمار الروسي المباشر"، ورئيسه التنفيذي كيريل ألكساندروفيتش ديميترييف، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.