.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نشاط المصانع الأميركية ينتعش بأكثر من المتوقع في فبراير

  • الخط
أحد المصانع في أميركا
أحد المصانع في أميركا
اقتصاد أميركا

نشاط المصانع الأميركية ينتعش بأكثر من المتوقع في فبراير

رغم تباطؤ التوظيف

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انتعش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، بأكثر من المتوقع في فبراير مع انحسار الإصابات بفيروس "كورونا" رغم أن التوظيف في المصانع تباطأ، وهو ما يسهم في إبقاء مشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المدخلات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن معهد إدارة التوريدات اليوم، أن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم، ارتفع إلى قراءة عند 58.6 نقطة الشهر الماضي من 57.6 نقطة في يناير، الذي كان الأدنى منذ نوفمبر 2020.

وكان محللون استطلعت "رويترز"، آراءهم، توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 58 نقطة.

وتراجع مؤشر التوظيف بالمصانع إلى قراءة عند 52.9 نقطة الشهر الماضي من أعلى مستوى في عشرة أشهر البالغ 54.5 نقطة.

وكان المؤشر ارتفع لخمسة أشهر متتالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تسفر المفاوضات بين كييف وموسكو عن وقف القتال؟ هل تسفر المفاوضات بين كييف وموسكو عن وقف القتال؟
اكتشف المزيد