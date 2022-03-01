صافي الأصول الأجنبية لمصر يواصل تراجعه للشهر الرابع

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية واصل تراجعه للشهر الرابع في يناير، لينخفض 26.1 مليار جنيه مصري (1.67 مليار دولار).

وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية يناير 11.8 مليار جنيه، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2017، وانخفض من 37.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر، بينما بلغ في نهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.

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ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات.

ووفقا لـ"المركزي المصري"، يعكس التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية، صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محللين، قولهم إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، انخفضت إلى 2.5 مليار دولار في نوفمبر من 2.6 مليار دولار في قبل عام.