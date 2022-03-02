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أسعار 23 سلعة أساسية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2009

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روسيا و أوكرانيا

أسعار 23 سلعة أساسية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2009

روسيا وأوكرانيا توفران أكثر من ربع صادرات القمح العالمية

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار السلع الأساسية إلى أعلى مستوياتها منذ 2009 وسط تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا للإمدادات الرئيسية للطاقة والمحاصيل والمعادن، التي كانت أصلا شحيحة في الأسواق قبل الحرب بسبب جائحة كورونا.

وارتفع مؤشر بلومبرغ الفوري للسلع Bloomberg Commodity Spot Index الذي يتتبع 23 عقداً آجلاً للسلع بأكثر من 4% ليتضاعف مقارنة مع أدنى مستوياته في أربع سنوات سجلها في مارس 2020 ، خلال الأيام الأولى من الجائحة.

وأدت العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا إلى ارتفاع تكاليف إرسال السفن إلى منطقة الحرب وبالتالي إلى توقف بعض الصفقات التجارية.

وتوفر روسيا وأوكرانيا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، وخُمس مبيعات الذرة والشعير وحوالي 80٪ من شحنات زيت دوار الشمس.

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